Карантинные ограничительные меры нанесли огромный вред экономикам почти всех стран. Однако некоторые государства уже оправляются от негативных последствий.

Из-за пандемии COVID-19 в 2020 году объем продаж автомобилей составил 14 665 787 шт., что соответствует снижению на 13,8% по сравнению с 2019 годом.

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Январь 2021 года на американском рынке начался в легком позитивном тоне. Было продано 1 174 053 автомобиля, что на 1,4% больше по сравнению с предыдущим годом. Но потом тренд изменился, и в феврале было реализовано только 1 256 529 экземпляров (-12,4%).

В марте 2021 года автомобильный рынок США впечатляюще вырос: объем продаж составил 1 536 038 шт. (+68,3%), а в целом за первый квартал реализовано 3 966 620 шт., что на 13,2% больше, чем в 2020 году. Таким образом продажи достигли уровня практически соответствующего допандемическому: напомним, что в 1 квартале 2019 года было зарегистрировано 3 992 537 автомобилей, что всего на 0,7% больше, чем в этом году.

Toyota в марте – в лидерах первой десятки, продемонстрировав рост продаж на 73,8%, а лучшие показатели по динамике ТОП-10 отмечены в Hyundai, который увеличил реализацию автомобилей на 159,5%. Наименьший рост в десятке лидеров зафиксирован у Chevrolet, который в последнем месяце первого квартала прибавил "всего" 39,2%.