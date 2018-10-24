Приміщення були передані іншим власникам в рахунок боргів компанії. Працівники вийшли на акцію протесту.

Дилерські підприємства ГК "АІС" в кількох містах України призупинили роботу. Зокрема, не працює найбільше автомістечко корпорації "АІС" у Києві на Балтійському провулку, автоцентри в Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Чернігові та Полтаві. В той же час деякі інші дилери (наприклад, Святошинський та Дніпровський в Києві) працюють. А автоцентр в м. Дніпро переїхав за новою адресою.

Такий стан справ пов’язаний з давнім конфліктом власників ГК "АІС" нардепом Дмитром Святашем та Василем Полковим з кредиторами, зокрема Олександром Ярославським. Через борги "АІСу" їх майно взяте в заставу, а управління ним передані Національному Агентству України з пошуку активів, отриманих корупційним шляхом (АРМА). Це агенство передало управління іншій юрособі – ЖК “Воздвиженка”.

Працівники ГК "АІС" вийшли 23 жовтня на пікет перед АРМА. Вони вимагають поновити роботу своїх підприємств, які наразі блоковано.

Нагадаємо, що Audi заплатила німецькому урядові мільярдний штраф за дизельгейт.