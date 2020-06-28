Автошоу в Женеві, яке мало відбутись в березні 2020 року, скасували через COVID-19 і перенесли на рік. Однак тепер з'явилася інформація про те, що й наступного року воно не відбудеться.

Річ у тім, що фонд-організатор виставки зазнав збитків в 11 мільйонів швейцарських франків, це приблизно 10 мільйонів євро. Детальніше про це читайте у програмі "Авто24" на 24 каналі.

Зверніть увагу Елітні меблі Bentley коштують як новий автомобіль: приголомшливі цифри

Фонд звернувся за фінансовою допомогою до держави, але згодом відмовився від неї, адже окрім кредиту на 15 років кантон Женеви вимагав і повного контролю над виставкою, хоча йому і так вже належить 80% виставкового комплексу Palexpo, де відбувається автошоу.



Женевський автосалон / Фото mind.ua

До того ж, немає впевненості, що автовиробники, які протягом року зазнали серйозних збитків, зможуть повноцінно взяти участь у виставці. Тому, як заявляє фонд, "основні експоненти наполегливо рекомендують запланувати наступну виставку вже на 2022 рік".

В будь-якому разі організатори обіцяють оголосити фінальне рішення про долю виставки протягом літа.

Також у випуску:

Південноафриканський виробник кавових машин Espresso Veloce розробив лінійку преміальних і дуже дорогих кавоварок, які за формою копіюють мотори легендарних суперкарів.

Легендарний Aston Martin DB5, який неодноразово з'являвся у фільмах про Джеймса Бонда, знову випускатимуть.