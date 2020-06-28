Автошоу в Женеве, которое должно было состояться в марте 2020 года, отменили из-за COVID-19 и перенесли на год. Однако теперь появилась информация о том, что и в следующем году оно не произойдет.

Дело в том, что фонд-организатор выставки понес убытки в 11 миллионов швейцарских франков, это примерно 10 миллионов евро. Подробнее об этом читайте в программе "Авто24" на 24 канале.

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Фонд обратился за финансовой помощью к государству, но впоследствии отказался от нее, ведь кроме кредита на 15 лет кантон Женевы требовал и полного контроля над выставкой, хотя ему и так уже принадлежит 80% выставочного комплекса Palexpo, где происходит автошоу.

Женевский автосалон / Фото mind.ua

К тому же, нет уверенности, что автопроизводители, которые в течение года понесли серьезные убытки, смогут полноценно принять участие в выставке. Поэтому, как заявляет фонд, "основные экспоненты настоятельно рекомендуют запланировать следующую выставку уже в 2022 году".

В любом случае организаторы обещают объявить окончательное решение о судьбе выставки в течение лета.

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