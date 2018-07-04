Поліцейський, хоч і був не на службі, мав при собі пістолет.

Спроба викрадення BMW X6 провалилася. Власником виявився поліцейський і він знаходився у машині!

Інцидент трапився у Чікаго. Поліцейський в цивільному сів у свій кросовер та збирався їхати до перукарні, коли до автомобіля підійшли двоє чоловіків у спортивних костюмах. Один відкрив передні пасажирські двері, а другий пішов у наступ з іншого боку. Однак офіцер не розгубився, вискочив з машини, дістав свою зброю і почав стріляти в грабіжників. Один з молодиків також відкрив вогонь, прикриваючи відступ свого поплічника. Коли той вибрався з машини, злодії-невдахи швидко накивали п’ятами, зараз колеги поліцейського ведуть їх розшук. Під час перестрілки ніхто не постраждав.

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