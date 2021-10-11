Літій – нова нафта. Наразі видобуток та перероблення літію шкодять екології, тому індустрія з багатомільярдним потенціалом шукає способів масштабуватись.

Виробники автомобілів, інвестори та навіть нафтовидобувний гігант Schlumberger NV починають впроваджувати екологічно чисті технології виробництва літію, які могли б задовольнити 25% або більше світового попиту на метал акумулятора для електромобілів до кінця десятиліття.

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Міжнародний альянс Stellantis, інвестиційна компанія Білла Гейтса Breakthrough Energy Ventures та інші впродовж останніх місяців інвестували мільйони доларів або підписували угоди про постачання з компаніями з прямим видобутком літію (DLE), намагаючись просунути цю технологію до комерційного виробництва, що очікується протягом наступного року чи двох.

Технології DLE використовують менше землі та ґрунтових вод, ніж видобуток твердих порід та випаровування розсолу – традиційні способи обробки білого металу. Галузеві аналітики розглядають це як новий спосіб допомогти забезпечити постачання літію для промисловості електромобілів – якщо технологія зможе працювати у великих масштабах.

“Більше екологічно чистого літію – це те, що обіцяє ця нова технологія”, – сказав Каспер Сейдж з BMW i Ventures, фонду венчурного капіталу BMW, який цього тижня також інвестував у компанію з DLE-технологією Lilac Solutions Inc.

Технології DLE можна порівняти зі звичайними побутовими пом'якшувачами води, які видаляють метали з питної води. Процес фільтрації металу на складі середніх розмірів може зайняти всього кілька годин. Традиційні ж водойми для випаровування можуть мати розміри сотень гектарів, постійно осушувати найближчі водоносні горизонти та вимагати кількох років для виробництва літію.

Однак більшість технологій DLE є дорожчими в експлуатації, ніж водойми для випаровування, які використовують сонячне світло, а деякі вимагають великих обсягів прісної води та електроенергії.

Albemarle Corp та інші традиційні виробники літію кажуть, що вони вивчали технології DLE, але відчувають, що вони не стануть популярними до кінця цього десятиліття.

“Доступ до чистої води є однією з ключових перешкод для DLE”, – заявив Джон Пейхель із підрозділу водних технологій Suez PA, який продає обладнання літієвій промисловості.

Schlumberger, відомий своїми роботами з гідророзриву пластів, будує проєкт DLE у Неваді та каже, що його метою є виробництво літію взагалі без прісної води. Це мета, яку Міністерство енергетики США підтримує грантом на 4 мільйони доларів за “кращі геотермальні літієві технологічні розробки”.