Литий – новая нефть. Сейчас добыча и переработка лития вредят экологии, поэтому индустрия с многомиллиардным потенциалом ищет способы масштабироваться.

Производители автомобилей, инвесторы и даже нефтедобывающий гигант Schlumberger NV начинают внедрять экологически чистые технологии производства лития, которые могли бы удовлетворить 25% или больше мирового спроса на металл аккумулятора для электромобилей до конца десятилетия.

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Международный альянс Stellantis, инвестиционная компания Билла Гейтса Breakthrough Energy Ventures и другие в течение последних месяцев инвестировали миллионы долларов или подписывали соглашения о поставках с компаниями с прямой добычей лития (DLE), пытаясь продвинуть эту технологию к коммерческому производству, что ожидается в течение следующего года или двух.

Технологии DLE используют меньше земли и грунтовых вод, чем добыча твердых пород и испарения рассола – традиционные способы обработки белого металла. Отраслевые аналитики рассматривают это как новый способ помочь обеспечить поставку лития для промышленности электромобилей – если технология сможет работать в больших масштабах.

“Более экологически чистого лития – это то, что обещает эта новая технология”, – сказал Каспер Сейдж с BMW i Ventures, фонда венчурного капитала BMW, который на этой неделе также инвестировал в компанию с DLE-технологии Lilac Solutions Inc.

Технологии DLE можно сравнить с обычными бытовыми смягчителями воды, которые удаляют металлы из питьевой воды. Процесс фильтрации металла на складе средних размеров может занять всего несколько часов. Традиционные водоемы для испарения могут иметь размеры от сотен гектаров, постоянно осушать ближайшие водоносные горизонты и требовать нескольких лет для производства лития.

Однако большинство технологий DLE дороже в эксплуатации, чем водоемы для испарения, которые используют солнечный свет, а некоторые требуют больших объемов пресной воды и электроэнергии.

Albemarle Corp и другие традиционные производители лития говорят, что они изучали технологии DLE, но чувствуют, что они не станут популярными до конца этого десятилетия.

"Доступ к чистой воде является одним из ключевых препятствий для DLE", - сказал Джон Пейхель из подразделения Водных Технологий Suez PA, который продает оборудование для литиевой промышленности.

Schlumberger, известный своими работами по гидроразрыву пластов, строит проект DLE в Неваде и говорит, что его целью является производство лития вообще без пресной воды. Это цель, которую Министерство энергетики США поддерживает грантом на 4 миллиона долларов за “лучшие геотермальные литиевые технологические разработки”.