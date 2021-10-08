Особой пикантности ситуации придает тот факт, что контраргументы строятся на тех же материалах, что использованы в самой статье.

Деловое издание Financial Times выпустило публикацию с инфографикой, иллюстрирующей, насколько на самом деле экологичными являются электромобили. Вывод был не очень положительным, поскольку, по данным FT, электротранспорту понадобится 30 лет, чтобы он стал чище чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Это не соответствует действительности. Известный исследователь этой темы из Нидерландов, за которым уже не одно подобное развенчание сделал это снова крайне неудобным для авторитетного издания образом: используя те же источники, что и оригинальная статья.

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Ауке Хоэкстра похвалил “команду визуального повествования” Financial Times Visual Storytelling Team за приятную графическую работу, но не за правдивость информации. Оригинальная статья использовала результаты китайского исследования, чтобы сказать, что при производстве электромобилей выделяется на 60% больше углерода. Исследователь проверил источники и обнаружил, что статистика, на которую опирается FT, показывает ситуацию лишь в Китае, тогда как для США этот показатель составляет лишь 20%, о чем в статье не упоминается и что существенно влияет на средний мировой показатель.

Иллюстрация: показатели загрязнения углекислым газом при производстве топлива/электроэнергии (голубой), потреблении электроэнергии/топлива (синий), обслуживании (темно-серый), производстве аккумуляторов (желтый), производстве транспортного средства (серый), а также шкала достижения целей Парижского соглашения к 2030 году (черточкой)

По словам исследователя, китайское исследование основывалось на данных 2015 года. Шесть лет назад производство аккумуляторов выбрасывало 200 килограммов углекислого газа на кВт-ч. В 2021 году цифра уменьшилась до 75 кг на кВт-ч – на 62,5% меньше. Иными словами, Китайское исследование, на которое ссылается издание, устарело.



Иллюстрация: сравнение вредных выбросов при производстве сырья для биотоплива и ископаемого нефтяного: нецелевое использование земли (серый), производство горючего (темно-серый)

Инфографика FT также показывает, что добыча сырья для аккумуляторов – это проблема, и это правда. Однако единственный негативный эффект заключается в том, что добыча 1 тонны лития выделяет от 5 до 15 тонн CO2. Это будет эквивалентно выбросам углерода электроэнергии, используемой одним-двумя домами в течение года.

Иллюстрация: выбросы СО2 в течение жизненного цикла автомобилей с ДВС на бензине, дизеле, газе, биотопливе, гибридов в 2021 году Иллюстрация: предполагаемые выбросы СО2 в течение жизненного цикла автомобилей с ДВС на бензине, дизеле, газе, биотопливе, гибридов в 2030 году

Хоэкстра приводит пример, что 1 тонны лития достаточно для изготовления примерно 100 аккумуляторных батарей. Затем исследователь упоминает, что литий в электромобиле будет равен выбросам потребления электроэнергии в доме в течение недели или даже меньше.

Иллюстрация: сравнение выбросов СО2 в течение жизненного цикла электрокаров с водородными установками различных типов и обычных авто с ДВС

Далее публикация Financial Times утверждает, что вредные карбоновые выбросы при производстве аккумуляторных батарей составляют треть от общего объема выбросов CO2 при производстве всего автомобиля. Хоэкстра подчеркивает противоречие этого утверждения и упомянутых выше 60%, на которые, будто бы, производство электрокаров вреднее сборки машин с ДВС.

Иллюстрация: потребности в энергии для электромобилей, электрокаров на топливных ячейках и автомобилей с ДВС

Последняя ошибка, сделанная FT, фокусируется на исследовании ICCT в этом году. Как не удивительно, но это исследование имело целью продемонстрировать, насколько электромобили являются чище, чем транспортные средства с ДВС, даже когда они заряжаются из источников электроэнергии с наибольшей степенью загрязнения. В публикации упоминается это исследование, но цифры приводятся по данным Европейского агентства по охране окружающей среды 2018 года, которые показывают, что в Европе электромобили лишь от 17% до 30% чище, чем автомобили с ДВС, от производства до конца их жизненного цикла. Исследование ICCT показывает, что они на 70% чище.