Учебная программа украинских автошкол претерпела значительные изменения. Теперь будущих водителей будут учить этике и медицине.
Кабинет министров Украины внес изменения в учебные программы для водителей. Об этом сообщает Telegram-канал народного депутата Алексея Гончаренко.
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Теоретическая часть будет состоять из пяти основных разделов:
- строение и техническое обслуживание транспортных средств;
- основы законодательства в сфере безопасности дорожного движения;
- основы управления транспортным средством и требования безопасности дорожного движения;
- этика (психологические основы) водителя транспортного средства,
- медицинское обеспечение (оказание первой домедицинской помощи пострадавшим в ДТП).
Практическая часть будет включать практику вождения, а также специальные положения относительно категорий. Автошкола может изменять до 20% тем по собственному усмотрению.
Заниматься в автошколе можно будет не более пяти часов в день и 25 часов в неделю. Продолжительность занятий по теоретической части составляет 1 академический час (45 минут), а практической – 1 астрономический час (60 минут).
Переподготовка водителей транспортных средств (для получения более низких категорий) будет проводиться в виде 20-часового курса практического вождения.