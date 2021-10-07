Навчальна програма українських автошкіл зазнала значних змін. Тепер майбутніх водіїв навчатимуть етиці та медицині.

Кабінет міністрів України вніс зміни в навчальні програми для водіїв. Про це повідомляє Telegram-канал народного депутата Олексія Гончаренко.

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Теоретична частина буде складатися з п'яти основних розділів:

будова і технічне обслуговування транспортних засобів;

основи законодавства в сфері безпеки дорожнього руху;

основи управління транспортним засобом і вимоги безпеки дорожнього руху;

етика (психологічні основи) водія транспортного засобу,

медичне забезпечення (надання першої домедичної допомоги постраждалим в ДТП).

Практична частина буде включати практику водіння, а також спеціальні положення щодо категорій. Автошкола може змінювати до 20% тим на власний розсуд.

Займатися в автошколі можна буде не більше п'яти годин в день та 25 годин на тиждень. Тривалість занять з теоретичної частини становить 1 академічна година (45 хвилин), а практичної - 1 астрономічну годину (60 хвилин).

Перепідготовка водіїв транспортних засобів (для отримання нижчих категорій) буде проводитися у вигляді 20-годинного курсу практичного водіння.