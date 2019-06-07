17 автовиробників, серед яких Ford, General Motors, Toyota, Volkswagen і Volvo, написали лист президентові США Дональду Трампу, у якому закликали відмовитися від планів зі зниження норм викидів автомобілів.

Підписанти закликали шукати проміжний варіант між нормами, введеними Бараком Обамою, відповідно до яких щорічно рівень допустимих викидів повинен знижуватися на 5%, та ідеєю Дональда Трампа заморозити цей показник до 2026 року на рівні 2020 року. У листі автовиробники попередили американського лідера, що його варіант призведе до зниження прибутку і непотрібної нестабільності сектора.

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Під час передвиборчих перегонів тоді ще кандидат у президенти Дональд Трамп неодноразово висловлював намір відмовитися від запропонованих його попередником заходів з енергоефективності, зниження шкідливих викидів і боротьби зі змінами клімату.

Автовиробники закликали президента повернутися до обговорення цих заходів і вироблення компромісного варіанту нових правил. Спочатку вони виступали проти заходів, запропонованих Бараком Обамою, і після того як президентом став Трамп, вони очікували змін, але запропонований 45-м главою Білого дому варіант також стривожив їх.

Підтриманий Трампом варіант має бути представлений протягом літа поточного року. Відповідно до нього норми, по суті, заморожуються на рівні 37 миль на одному галоні палива (6,4 л на км). За планом Обами до 2025 року це мали бути 54,4 милі на галон(4,3 л на км).

Однак адміністрація Трампа пішла далі, ніж очікувала галузь, використовуючи послаблення старих правил для атаки на законні повноваження Каліфорнії по встановленню власних норм. Починаючи з “Закону про чисте повітря” 1970 року, Каліфорнія має особливі повноваження для встановлення своїх власних стандартів по забрудненню.

Адміністрація Трампа у 2018 році представила проект плану, який відкочує правила епохи Обами й позбавляє Каліфорнію права встановлювати більш жорсткі стандарти. У наступні місяці обидві сторони заявили, що сподіваються домовитися про компроміс, який призведе до єдиного національного стандарту, уникаючи потенційних зіткнень у залі суду.

Але в лютому Білий дім оголосив, що припинив переговори з Каліфорнією, по суті гарантувавши, що остаточний результат призведе до судового розгляду.

Відтоді ситуація ускладнилася тим, що 14 штатів на чолі з Каліфорнією збираються оскаржити рішення Дональда Трампа і зберегти у себе більш жорсткі норми викидів. Тим самим США можуть розділитися на дві частини за дозволеними рівнями, а такий сценарій є вкрай небажаним для автовиробників. На їхню думку, компромісний варіант «забезпечить регуляторну визначеність і розширить наші можливості інвестувати і впроваджувати інновації, уникнувши тривалого періоду судових тяжб і нестабільності».