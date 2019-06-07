17 автопроизводителей, среди которых Ford, General Motors, Toyota, Volkswagen и Volvo, написали письмо президенту США Дональду Трампу, в котором призвали отказаться от планов по снижению норм выбросов автомобилей.

Подписанты призвали искать промежуточный вариант между нормами, введенными Бараком Обамой, согласно которым ежегодно уровень допустимых выбросов должен снижаться на 5%, и идеей Дональда Трампа заморозить этот показатель до 2026 года на уровне 2020 года. В письме автопроизводители предупредили американского лидера, что его вариант приведет к снижению прибыли и ненужной нестабильности сектора.

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Во время предвыборной гонки тогда еще кандидат в президенты Дональд Трамп неоднократно высказывал намерение отказаться от предложенных его предшественником мер по энергоэффективности, снижению вредных выбросов и борьбе с изменениями климата.

Автопроизводители призвали президента вернуться к обсуждению этих мер и выработкt компромиссного варианта новых правил. Сначала они выступали против мер, предложенных Бараком Обамой, и после того как президентом стал Трамп, они ожидали перемен, но предложенный 45-м главой Белого дома вариант также встревожил их.

Поддержанный Трампом вариант должен быть представлен в течение лета текущего года. Соответственно c ним нормы, по сути, замораживаются на уровне 37 миль на одном галлоне топлива (6,4 л на км). По плану Обамы до 2025 года это должны были быть 54,4 мили на галлон (4,3 л на км).

Однако администрация Трампа пошла дальше, чем ожидала отрасль, используя ослабление старых правил для атаки на законные полномочия Калифорнии по установлению собственных норм. Начиная с “Закона о чистом воздухе” 1970 года, Калифорния имеет особые полномочия для установления своих собственных стандартов по загрязнению.

Администрация Трампа в 2018 году представила проект плана, который откатывает правила эпохи Обамы и лишает Калифорнию права устанавливать более жесткие стандарты. В последующие месяцы обе стороны заявили, что надеются договориться о компромиссе, который приведет к единому национальному стандарту, избегая потенциальных столкновений в зале суда.

Но в феврале Белый дом объявил, что прекратил переговоры с Калифорнией, по сути гарантировав, что окончательный результат приведет к судебному разбирательству.

С тех пор ситуация усугубилась тем, что 14 штатов во главе с Калифорнией собираются обжаловать решение Дональда Трампа и сохранить у себя более жесткие нормы выбросов. Тем самым США могут разделиться на две части по разрешенным уровням, а такой сценарий является крайне нежелательным для автопроизводителей. По их мнению, компромиссный вариант “обеспечит регуляторную определенность и расширит наши возможности инвестировать и внедрять инновации, избежав длительного периода судебных тяжб и нестабильности”.