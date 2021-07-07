Слідом за дефіцитом ціпів автомобільну промисловість "підкосила" ще одна незгода. Дефіцит свинцю віщує чергову кризу в галузі.

Автомобільні компанії вже кілька місяців борються з нестачею чіпів, що серйозно порушило їх виробничі плани і навіть закрило деякі заводи. Тепер до цього додається ще одна проблема - відсутність свинцю, що, як очікується, відіб'ється на світовому авторинку, передає businesstoday.

Читайте також: BMW зупинить конвеєр через нестачу чіпів

Підвищений попит на метал, який необхідний для класичних свинцево-кислотних акумуляторів, призвів до серйозного дефіциту. Він уже відчувається в основному автомобільному сектором Північної Америки. І саме на США припадає близько 13% світового попиту на свинець, і його відсутність є причиною зростання цін, що вже є тривожним сигналом.

Проблема посилюється чутками про те, що дефіцит - це не тимчасове явище, а криза, який буде тільки посилюватися. Так 30 червня свинець досяг максимальної ціни з 2018 року - 2344 долара за тонну, і експерти очікують, що попит продовжить зростати і збільшиться на 5,9% в порівнянні з минулим роком.

Підвищений попит і пов'язаний з цим дефіцит спровокували скорочення запасів на складах, що котируються на Лондонській фондовій біржі. В 2021 році доступність свинцю в них буде більше ніж на 40% меншою, ніж у 2020 році і складе 72 250 тонн.