До сих пір марка BMW залишалася однією з небагатьох, які уникли помітного впливу дефіциту напівпровідникових компонентів на свою виробничу діяльність, але це не могло тривати вічно - збірка машин марки Mini буде припинена на три дні.

Сезон весняних квартальних звітів в цьому році проходить під символом дефіциту напівпровідникових компонентів. Як повідомляє Bloomberg, на цьому тижні BMW заявила про наміри зупинити конвеєр зі зборки машин Mini в Англії на три дні. Японська компанія Honda Motor повідомила про плани зупинити збірку машин на трьох підприємствах на строк від п'яти до шести днів в наступному місяці.

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Корпорації Ford Motor на квартальному звітному заході довелося знизити прогноз по річній виручці через вплив дефіциту компонентів. На думку американського автогіганта, через дефіцит чіпів обсяги виробництва машин в поточному році доведеться скоротити на 1,1 млн штук.

Незалежні експерти вже заявляли, що в цьому році галузь втратить до $ 61 млрд у вигляді втраченої виручки. Тільки минулого тижня про вимушену зупинку конвеєрів заявили Jaguar Land Rover, Volvo і Mitsubishi, а в цілому з початку року до подібних заходів автовиробники вдаються регулярно.