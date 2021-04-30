До сих пор марка BMW оставалась одной из немногих, которые избежали заметного влияния дефицита полупроводниковых компонентов на свою производственную деятельность, но это не могло длиться вечно – сборка машин марки Mini будет приостановлена на три дня.

Сезон весенних квартальных отчетов в этом году проходит под символом дефицита полупроводниковых компонентов. Как сообщает Bloomberg, на этой неделе BMW заявила о намерениях остановить конвейер по сборке машин Mini в Англии на три дня. Японская компания Honda Motor сообщила о планах остановить сборку машин на трех предприятиях на срок от пяти до шести дней в следующем месяце.

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Корпорации Ford Motor на квартальном отчетном мероприятии пришлось снизить прогноз по годовой выручке из-за влияния дефицита компонентов. По мнению американского автогиганта, из-за дефицита чипов объемы производства машин в текущем году придется сократить на 1,1 млн штук.

Независимые эксперты уже заявляли, что в этом году отрасль потеряет до $ 61 млрд в виде потерянной выручки. Только на прошлой неделе о вынужденной остановке конвейеров заявили Jaguar Land Rover, Volvo и Mitsubishi, а в целом с начала года к подобным мерам автопроизводители прибегают регулярно.