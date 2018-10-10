Це один з найдивніших способів попросити руки і про таке точно не мріє кожна дівчина. Однак у цьому випадку все спрацювало.

Напевно, Шейла Параянон з Філіппін та її бойфренд – великі любителі пранків та розіграшів, інакше як пояснити такий дивний вибір місця та обставин освідчення.

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Чоловікові на ім’я Джеффрі Дельріо з філіппінського міста Південний Котобато, якимось чином вдалось залучити дорожню поліцію до участі у своєму пранку. Досить жорстокого пранку, хоч і з романтичним фіналом.



Джеффрі вмостився долілиць посеред вулиці поруч зі своїм мопедом. Усе виглядало так, немов він загинув у аварії. Коли його дівчина з подругою прибули на місце, довкола “місця аварії” вже працювали поліцейські і все виглядало досить правдоподібно, тож майбутня наречена почала голосити та лити сльози над коханим.

Однак, влучивши момент, Джеффрі підвівся, став на коліно та протягнув своїй дамі заповітну шкатулку з каблучкою. В одну мить сльози розпачу стали сльозами радості і дівчина відповіла “так”.

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