Студенти британського Королівського коледжу мистецтв створили кілька гарних концептів для "Бентлі".
Автовиробники постійно працюють над майбутніми проектами, але Bentley вирішила зазирнути у трохи віддаленіше майбутнє очима студентів Королівського коледжу мистецтв.
Royal College of Art має програму “інтелектуальна мобільність”, у рамках якої студенти можуть проявити свою креативність у площині транспортних засобів майбутнього. Завдяки їй і з’явилась серія віртуальних концептів Bentley 2050.
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Технології швидко змінюються і те, що можна побачити на цих зображеннях – мало схоже на автомобілі, які можна побачити на дорогах сьогодні.
Фото: роботи студентів Королівського коледжу мистецтв для Bentley / Bentley
З 24 проектів Bentley виділила усього чотири, названі особливо цікавими. Серед них концепція “Матеріальне людство” Кейт НамГун, що представляє собою ретро-купе з обтічним кузовом та масивними колесами.
Стратосферичний Grand Touring Джека Уотсона – найбільш екстремальний концепт, оскільки він виглядає, скоріше, як НЛО, ніж автомобіль. За задумкою цей транспорт може літати, здіймаючись у повітря та приземлюючись вертикально.
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Експерти Bentley також високо оцінили концепцію інтер’єру від Ірен Чіу. Високотехнологічний інтер'єр за задумкою може відфільтрувати небажані звуки та стресові шуми, аби зробити подорож комфортнішою.
Фото: роботи студентів Королівського коледжу мистецтв для Bentley / Bentley
Остання провокаційна модель була створена Енуджі Чой. Концепт під назвою Elegant Autonomу (Елегантна автономність) зосереджений на “етикеті входу і виходу, і як він розвивався з часом”, що б це не означало.
“Ми хотіли отримати ідеї та концепції, які могли б втілити у життя. Ці студенти другого курсу – ті, хто буде проектувати автомобілі майбутнього ... Ось чому результати настільки важливі та захоплюючі”, – зазначив директор з дизайну Bentley Штефан Зілафф.
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