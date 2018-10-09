Студенти британського Королівського коледжу мистецтв створили кілька гарних концептів для "Бентлі".

Автовиробники постійно працюють над майбутніми проектами, але Bentley вирішила зазирнути у трохи віддаленіше майбутнє очима студентів Королівського коледжу мистецтв.

Royal College of Art має програму “інтелектуальна мобільність”, у рамках якої студенти можуть проявити свою креативність у площині транспортних засобів майбутнього. Завдяки їй і з’явилась серія віртуальних концептів Bentley 2050.

Також цікаво: Поляки пустились у всі тяжкі з Mercedes X-Class

Технології швидко змінюються і те, що можна побачити на цих зображеннях – мало схоже на автомобілі, які можна побачити на дорогах сьогодні.

Фото: роботи студентів Королівського коледжу мистецтв для Bentley / Bentley

З 24 проектів Bentley виділила усього чотири, названі особливо цікавими. Серед них концепція “Матеріальне людство” Кейт НамГун, що представляє собою ретро-купе з обтічним кузовом та масивними колесами.

Стратосферичний Grand Touring Джека Уотсона – найбільш екстремальний концепт, оскільки він виглядає, скоріше, як НЛО, ніж автомобіль. За задумкою цей транспорт може літати, здіймаючись у повітря та приземлюючись вертикально.

Також цікаво: Kia записала ще одну модель у клас GT

Експерти Bentley також високо оцінили концепцію інтер’єру від Ірен Чіу. Високотехнологічний інтер'єр за задумкою може відфільтрувати небажані звуки та стресові шуми, аби зробити подорож комфортнішою.

Фото: роботи студентів Королівського коледжу мистецтв для Bentley / Bentley

Остання провокаційна модель була створена Енуджі Чой. Концепт під назвою Elegant Autonomу (Елегантна автономність) зосереджений на “етикеті входу і виходу, і як він розвивався з часом”, що б це не означало.

“Ми хотіли отримати ідеї та концепції, які могли б втілити у життя. Ці студенти другого курсу – ті, хто буде проектувати автомобілі майбутнього ... Ось чому результати настільки важливі та захоплюючі”, – зазначив директор з дизайну Bentley Штефан Зілафф.

Також цікаво: Перегони у літаючих костюмах можуть стартувати наступного року