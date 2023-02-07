Автомобілі можуть спалахнути через дефект у зовнішньому насосі охолоджуючої рідини системи клімат-контролю. Усунення несправностей буде здійснено за рахунок автовиробників.

Porsche відкликає 24 467 автомобілів моделі Panamera через ризик загоряння. У 650 екземплярів Bentley Continental GT та GTC знайшли схожий дефект. Про це повідомили на сайті Car and Driver.

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На деяких Porsche Panamera 2017-2022 років випуску встановлений зовнішній насос охолоджуючої рідини з дефектом, який може призвести до займання. Компанія вирішила відкликати 24467 автомобілів, щоб виправити цю проблему.

У заяві Національного управління безпеки дорожнього руху від Porsche сказано, що дефект виявляє себе після попадання вологи у зовнішній насос охолоджуючої рідини системи клімат-контролю. Це може призвести до короткого замикання та теплового пошкодження.

У Porsche зазначили, що цей дефект трапляється не на всіх екземплярах Panamera. Проте його потрібно виправити, щоб уникнути катастрофічних інцидентів.

Під відгук потраплять різні версії Porsche Panamera, зокрема модифікації GTS і Turbo. За словами компанії, автомобілі з дефектом будуть відремонтовані у дилерських центрах безкоштовно.

У Bentley заявили про аналогічну проблему на моделях Continental GT та GTC 2020 року випуску. У компанії зазначили, що повне розв'язання проблеми досі досліджується.

Власники автомобілів Bentley та Porsche будуть повідомлені про відкликання у березні. Поки вони можуть перевірити сайт відгуків NHTSA, щоб дізнатися, чи не торкнеться кампанія їхнього авто.