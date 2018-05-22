Заправники стрімко піднімають ціни на автомобільне пальне, а експерти сподіваються, що нафта перестане дорожчати і вартість палива припинить зростання.

Українські автозаправники вже кинулися переписувати цінники. Лише за минулі декілька днів багато мережевих АЗС істотно підняли вартість на всі види автомобільного пального. В тому числі, і на газ.

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За даними Консалтингової групи «А-95», мережа WOG підвищила вартість дизельного, «другого» і «п'ятого» бензинів відразу на 50 коп. Таким чином, тепер літр найдорожчого а-95 обійдеться автомобілістам у 32,45 грн. Підтягують свої цінники і інші українські заправки.

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Перша і найочевидніша причина для такого різкого подорожчання, за словами експертів, - це ріст цін на нафту. Липневі ф'ючерси нафти марки Brent вже перевалили за $ 79 / барр. Тільки за останній тиждень Brent подорожчала на 1,8%. З іншого боку, цінники ще стримує міцна гривня. Але це поки що. Що буде далі - в більшій мірі залежить від котирувань нафти та стабільності української валюти, кажуть експерти.

“Ми не прогнозуємо подальшого зростання. На наш погляд котирування Brent відскочать до $ 79 за барель, і будуть коливатися в межах $ 77-79 в наступні 6 місяців. А значить гірше, ніж зараз, не буде”, - каже експерт ринку нафтопродуктів, член наглядової ради« Інтегрум Венчурс» Олександр Киримов.

Але є і негативний прогноз. Так, американський банк Morgan Stanley прогнозує зростання вартості нафти Brent до $ 90 / барр. Правда, тільки до 2020 року. А, як відомо, кожен долар дає прибавку в 44 коп. на літрі. Іншими словами, при зростанні на $ 10, ми побачимо плюс 4,4 грн. на літрі на заправних стелах (по 36,85 грн. за літр). Але українські експерти все ж сподіваються, що до цього не дійде.

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“З одного боку, Іран не зверне нафтовидобуток. Нафта в обхід санкцій ймовірно піде на НПЗ в Росії. РФ завантажить нафтопереробку і буде поставляти до Ірану кінцеві продукти. З іншого боку, сланцева нафта США. Тому, наш прогноз $ 77-79 / бар.”, - помітив Олександр Киримов.