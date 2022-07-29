Стрімке падіння вартості української національної валюти обов’язково призведе до зростання цін на пальне. Експерти прогнозують стрибок до 65 гривень за літр бензину уже найближчому майбутньому.

Після того, як НБУ на 25% підняв офіційний курс долара, експерти очікують зростання цін на пальне. Водночас роздрібні ціни на бензин та дизельне паливо в Україні 27 липня порівняно з попереднім торговим днем не змінилися, а автогаз подешевшав ще на 50 копійок.

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Як вважає директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, завдяки зниженню світових цін на нафту та нафтопродукти, ціни на пальне в Україні можуть залишитися на поточному рівні, пише "Телеграф".

У той же час, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пензін вважає, що варто очікувати зростання цін на пальне. "У нас було закуплено досить великі обсяги палива за курсом 29,25/$. Ми сьогодні бачимо на заправках 50 грн за літр А-95 і десь 57 грн за дизпаливо. Це залишки купленого по 29.25/$", - пояснив він.

Сергій Куюн прогнозує, що коли ці запаси вичерпаються, нафтові трейдери збільшать ціну на заправках. Коли вони почнуть закуповувати по 36,3 грн. за долар, бензин зросте в ціні до 56-57 грн./літр, а дизпаливо коштуватиме під 65 грн.