Стремительное падение украинской национальной валюты обязательно приведет к росту цен на топливо. Эксперты прогнозируют скачок до 65 гривен за литр бензина уже в ближайшем будущем.

После того, как НБУ поднял официальный курс доллара на 25%, эксперты ожидают рост цен на топливо. Пока же розничные цены на бензин и дизельное топливо от 27 июля в Украине по сравнению с предыдущим торговым днем ​​не изменились, а автогаз подешевел еще на 50 копеек.

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Как считает директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, благодаря снижению мировых цен на нефть и нефтепродукты цены на топливо в Украине могут остаться на текущем уровне, пишет "Телеграф".

А вот исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пензин считает, что следует ожидать роста цен на топливо. "У нас были закуплены достаточно большие объемы топлива по курсу 29,25/$. Сегодня мы видим на заправках 50 грн за литр А-95 и где-то 57 грн за дизтопливо. Это остатки купленного по 29.25/$", - пояснил он.

Сергей Куюн прогнозирует, что когда эти запасы иссякнут, нефтяные трейдеры увеличат цену на заправках. Когда они начнут закупать по 36,3 грн. за доллар, бензин вырастет в цене до 56-57 грн./литр, а дизтопливо будет стоить под 65 грн.