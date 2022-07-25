Смена официального курса гривны, в результате которого украинская валюта подешевела сразу на 25%, не повлияет на цены на топливо. Так считает один из украинских чиновников.

Чиновник Министерства экономики не прогнозирует скачка цен на горючее в связи с изменением курса гривны. Об этом сказал первый замминистра экономики Денис Кудин во время телемарафона.

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“Мы не ожидаем ценового скачка на горючее, поскольку в последние недели наметилась тенденция к снижению цены. Если бы не было изменения курса гривны, цена пошла бы вниз. Сейчас в связи с просмотром курса Нацбанком ожидаем, что цена останется на том же уровне”, – заявил Кудин.

Отметим, 21 июля решением Национального банка Украины официальный курс доллара был поднят на 25% до 36,56 грн/$.

По мнению одного из экспертов, несмотря на рост официального курса валюты, цены на топливо в украинских сетях АЗС имеют шансы удержаться на текущем уровне.

“Расчет на базе формулы госрегулирования показывает, что текущие цены на заправках могут удержаться без повышения, – говорит директор Консалтинговой группы “А-95” Сергей Куюн. – Этому также будет способствовать снижение мировых цен на нефть и нефтепродукты, которое наблюдается в июле”.