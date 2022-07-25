Резкое падение официального курса гривны приведет к росту цен на топливо. На сколько вырастет цена топлива рассказали эксперты.

После того, как в четверг, 21 июля, НБУ поднял официальный курс доллара до 36,56 грн, а наличная валюта выросла до 40 гривен, эксперты предупредили о возможном росте цен на бензин и дизельное топливо. Даже автогаз может вырасти в цене.

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Директор в "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн прогнозировал, что сжиженный газ может стабилизироваться на цене 30 грн за литр, дизтопливо будет стоить 60-63 гривны, бензин в пределах 55-57 гривен. При этом на 10-12 гривен выросли оптовые цены на бензин и дизельное топливо.

По мнению директора Института развития экономики Украины Александра Гончарова, цена дизельного топлива может вырасти даже до 70 гривен и более за литр.

"Скорее всего, украинская власть попытается за счет девальвации гривны хотя бы частично закрыть дефицит госбюджета-2022, а также помочь экспортерам. Но традиционно за все это заплатит население, поскольку вслед за курсом валюты взлетят и цены на импортные товары, в частности, резкое ослабление гривны приведет к росту цен на топливо", – пояснил вероятность скачка цен на топливо, эксперт.

Впрочем, тот же Сергей Куюн считает, что если участники топливного рынка согласятся на меньшую маржу при реализации топлива, скачка цен удастся избежать.