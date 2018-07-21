Турбота про безпеку водія та пасажирів була для творців Peugeot 108 набагато важливішою, ніж забезпечення їх розвагами. В результаті вийшов легкий дисонанс між прогресивними і вже знайомими системами.

Прогресивні системи безпеки актуальні для водіїв-початківців, а от сучасні мультимедійні системи, навігація та інші відволікаючі фактори їм ні до чого. Мабуть, так думали в Peugeot.

8. Системи комфорту

Щодо комфорту – Peugeot 108 зірок з неба не хапає, але все необхідне у нього є. Доступний клімат-контроль, підігрів сидінь, безліч ніш, кишеньок і підстаканників. Але чекати великої кількості електричних помічників у вигляді електропідігріву керма, лобового скла або масажних крісел від міського компакта не варто – таких фішок поки що немає ні в кого у класі.

9. Мультимедіа

От з мультимедіа в Peugeot прогадали. Сенсорний екран не ємкісний – він реагує на натискання будь-яким предметом. Якість посередня, а час спрацьовування здається тривалим. До того ж, при включенні задньої передачі на екран не виводиться зображення з камери заднього виду – вона доступна тільки за доплату. Мультимедійка може бути зв'язана з телефоном, відтворювати музику можна з флешки або через AUX... і все. У 2018 році такі можливості мультимедіа здаються мізерними.

10. Звук

Звучання рідної аудіосистеми середньої якості, та швидше всього справа в штатних динаміках – діапазон налаштувань плеєра дозволяє досить сильно впливати на звук. Тішить можливість управління звуком за допомогою кнопок на кермі.

На жаль, ніяких опціональних аудіосистем для Peugeot 108 не передбачено, тому любителі преміального звуку будуть змушені вдаватися до послуг тюнінгових ательє.

11. Автономія

Системи допомоги водієві в Peugeot 108 за мірками класу цілком прогресивні. Можна активувати звук при перестроюванні в інший ряд без включеного поворотника, є система попередження про зіткнення з авто, що рухається попереду. Але виникає цілком логічне питання, якщо 108 обладнаний електронною педаллю газу і бачить автомобіль попереду, чому б не обладнати його активним круїз-контролем? Адже така функція, по суті, лише програмний продукт з декількома кнопками для управління. А в міських заторах вона виявилася б дуже доречною.

Читайте детальний тест-драйв Peugeot 108 по 24 параметрах:

Зовні

1.Зовнішній вигляд

2.Імідж

3.Індивідуалізація

Всередині

4.Ергономіка водійського місця

5.Оглядовість

6.Салон

7.Багажник

Електроніка

8.Системи комфорту

9.Мультимедіа

10.Акустика

11.Рівень автономії

Механіка

12.Мотор

13.Коробка

14.Прохідність

15.Підвіска

Водіння

16.Керованість

17.Динамічність

18.Тормози

19.Безпека

Експлуатація

20.Технічні особливості

21.Вартість

22.Здешевлення

23.Вартість утримування

24.Підсумкова вартість