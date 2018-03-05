Прототип безпілотного автомобіля не має а ні керма, а ні педалей. Зате є ультракомфортні місця для шістьох пасажирів.

Італійська компания Icona покаже на Женевському автосалоні новий проект Nucleus – електричний шаттл з автономністю п'ятого рівня. У нього немає керма і педалей, зате досить місця для шістьох пасажирів.

Виробник називає цей проект вітальнею на колесах. “Якщо ви прямуєте в п'ятизірковий готель, вам буде здаватися, що ви вже в своєму номері”, – сказано у прес-релізі. Автомобіль має довжину 5,25 метри, ширину 2,12 метри та 1,75 у висоту. Коефіцієнт аеродинамічного опору – 0,25. Доступ у салон здійснюється через єдині двері, розташовані з правого боку. Автомобіль оснащено 26-дюймовими колісними дисками.

Замість традиційних скляних вікон у Nucleus використовуються напівпрозорі панелі, які забезпечують огляд зсередини, але не дають зазирнути в салон зовні. Автори кажуть, що Nucleus здатний замінити кілька електромобілів, адже він не буде простоювати на парковці, а постійно переміщуватиметься. “Машини продовжать висловлювати нашу індивідуальність так само сильно, як мобільні телефони, поки ми не перейшли на iPhone”, – жартують дизайнери. В салоні, як не дивно, немає жодного дисплея. Деякі сидіння можна пересувати, розгортати, трансформувати в диван. Передбачені столик і все необхідне для підключення трьох ноутбуків. Технічні характеристики стануть відомі після прем'єри.

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