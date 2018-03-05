Один з підрозділів японської автомобільної корпорації вклав $100 мільйонів у приватний проект, що створює літаючі таксі. Перша модель вже на підході.

Американська приватна компанія Joby Aviation оголосила про отримання інвестицій у розмірі $100 млн для організації предсерийного випуску і сертифікації повітряного таксі нового покоління. У числі стратегічних інвесторів перспективного каліфорнійського стартапа значиться компанія Toyota AI Ventures – дочірнє підприємство Toyota Motor Corporation.

“Глобальне завдання компанії Toyota – удосконалювати здатність людини до пересування. Проект Joby Aviation це безпечний і доступний повітряно-транспортний сервіс, який повністю вкладається в наше бачення міської мобільної інфраструктури найближчого майбутнього”, – зазначив Джим Адлер, керуючий директор Toyota AI Ventures.

Joby S4 – гелікоптера, автомобіля та квадрокоптера, що буде перевозити пасажирів повітрям.

Компанія Joby Aviation розробила і має намір налагодити серійний випуск пятимісного літального апарату Joby S4. Цей транспортний засіб являє собою гібрид гелікоптера, автомобіля та квадрокоптера. Повітряне таксі найближчого майбутнього з системою вертикального зльоту і посадки – це на 100% екологічно чистий вид транспорту. У рух пасажирський квадрокоптер наводиться електромоторами. Запас ходу на одному заряді акумуляторів становить понад 240 км. При цьому Joby S4 вдвічі швидше і в 100 разів тихіше звичайного гелікоптера.

Нова інвестиційна угода між Toyota AI Ventures і Joby Aviation допоможе прискорити процес сертифікації повітряного таксі, так само як і підготовку до його серійного випуску.

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