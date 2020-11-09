Білоруське підприємство "БелДжі" оголосило ціни на електрокар Geely Geometry місцевої збірки. Розробка цієї моделі повинна завершитися найближчим часом.

Зазначимо, що модель Geometry досить свіжа – в ПІднебесній її представили рік тому. Седан оснащується тяговими акумуляторними батареями ємністю 51,9 і 61,9 кВт/год. Відповідно, запас ходу по циклу NEDC становить від 410 до 500 км. Тобто в реальності цей показник становитиме 300 і 400 км відповідно.

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Очікується, що розробки, а також адаптація моделі, повинні закінчиться у найближчі місяці. За словами глави заводу "БелДжі" Геннадія Свідерського, китайський електрокар обійдеться не дорожче 30 тисяч доларів.