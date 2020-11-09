Белорусское предприятие "БелДжи" объявило цены на электрокар Geely Geometry местной сборки. Разработка этой модели должна завершиться в ближайшее время.

Отметим, что модель Geometry достаточно свежая – в Поднебесной ее представили год назад. Седан оснащается тяговыми аккумуляторными батареями емкостью 51,9 и 61,9 кВт/ч. Соответственно, запас хода по циклу NEDC составляет от 410 до 500 км. То есть в реальности этот показатель составит 300 и 400 км соответственно.

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Ожидается, что разработки, а также адаптация модели, должны закончится в ближайшие месяцы. По словам главы завода "БелДжи" Геннадия Свидерского, китайский электрокар обойдется не дороже 30 тысяч долларов.