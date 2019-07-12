Volkswagen припинив виробництво Beetle – останній екземпляр легендарної моделі зійшов з конвеєра на заводі компанії в Пуебла в Мексиці. Автовиробник замінить Beetle новим позашляховиком для американського ринку.

Видання Automotive News цитує генерального директора VW з Мексики Штеффена Райха, який підтвердив, що версія кросовера Volkswagen Tarek буде випускатися на заводі, починаючи з 2020 року, а продажі в США повинні початися до кінця 2021 року. Дана модель тісно пов'язана VW Tharu, яка продається виключно в Китаї.

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"Ми адаптуємо китайську модель для цього ринку", - сказав Райх під час церемонії, присвяченій закінченню виробництва VW Beetle на заводі в Пуебла. "Наша версія буде більш сильною, більш грубою у порівнянні з китайською". Тарек (назва не підтверджено для США) буде розташований у модельній лінійці нижче Тігуана.

Китайська версія спортивного позашляховика має довжину 175,3 дюйма, ширину 72,5 дюйма, висоту 64,3 дюйма і колісну базу 105,5 дюйма. У Китаї модель доступна з трьома варіантами двигунів - 1,2-літровим з 116 кінськими силами, 1,4-літровим турбо-двигуном потужністю 150 к.с. і 2,0-літровим з турбонаддувом з потужністю 186 к.с.

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На даний момент неясно, чи буде американський варіант цього транспортного засобу мати той же портфель силових агрегатів, але ми очікуємо, що принаймні 2,0-літровий мотор буде доступний в США. Крім того, залишається незрозумілим, чи дасть Volkswagen свій новий кросовер, що пропонує повний привід, або він залишиться тільки передньоприводним. Більш детальна інформація очікується вже в цьому році.