Volkswagen прекратил производство Beetle – последний экземпляр легендарной модели сошел с конвейера на заводе компании в Пуэбла в Мексике. Автопроизводитель заменит Beetle новым внедорожником для американского рынка.

Издание Automotive News цитирует генерального директора VW из Мексики Штеффена Райха, который подтвердил, что версия кроссовера Volkswagen Tarek будет выпускаться на заводе, начиная с 2020 года, а продажи в США должны начаться до конца 2021 года. Данная модель тесно связана с VW Tharu, которая продается исключительно в Китае.

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"Мы адаптируем китайскую модель для этого рынка", – сказал Райх во время церемонии, посвященной окончанию производства VW Beetle на заводе в Пуэбла. "Наша версия будет более сильной, более грубой по сравнению с китайской". Тарек (название не подтверждено для США) будет расположен в модельной линейке ниже Тигуана.

Китайская версия спортивного внедорожника имеет длину 175,3 дюйма, ширину 72,5 дюйма, высоту 64,3 дюйма и колесную базу 105,5 дюйма. В Китае модель доступна с тремя вариантами двигателей – 1,2-литровым с 116 лошадиными силами, 1,4-литровым турбо-двигателем мощностью 150 л.с. и 2,0-литровым с турбонаддувом мощностью 186 л.с.

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На данный момент неясно, будет ли американский вариант этого транспортного средства иметь тот же портфель силовых агрегатов, но мы ожидаем, что по крайней мере 2,0-литровый мотор будет доступен в США. Кроме того, остается неясным, даст ли Volkswagen свой новый кроссовер, который предлагает полный привод, или он останется только переднеприводным. Более подробная информация ожидается уже в этом году.