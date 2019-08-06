В липні зафіксовано стрімке зростання продажів нових вантажівок.

Порівняно з липнем 2018 року, динаміка продажів збільшилась на 38%. Втім, з початку року все ще зберігається спад у 8%, повідомляє Auto-Consulting.

Лідером українського ринку важких вантажівок в липні знову став МАЗ. Йому вдалося повернути собі лояльність 20% клієнтів в липні і забезпечити впевнене лідерство і за 7 місяців. На друге місце в липні вийшла Scania, дилери якої змогли наростити продажі на 62%. Майже вдвічі зросли і продажі Volvo – в липні ця шведська марка стала №3 на українському ринку.

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З позитивними показниками в липні фінішували Mercedes-Benz, MAN, Renault, DAF, Isuzu.

Найбільш зростаючим в липні виявився сегмент середньотонажної техніки повною масою 8-16 т, але загальне зростання для ринку забезпечив 31%-й ріст продажів важких вантажівок. Драйверами зростання стали сідельні тягачі, самоскиди, спецтехніка, автокрани, рефрижератори та автоцистерни.

Спад продажів було зафіксований лише в сегменті комунальної техніки та пожежних вантажівок

Якщо ж враховувати не лише важку, а й легку комерційну техніку, то ріст буде не таким вражаючим – 13% порівно з липнем минулого року, повідомляє "Укравтопром".

За місяць зареєстровано 1049 нових комерційних автомобілів. Найчастіше в першому півріччі реєструвалися автомобілі марки RENAULT. За місяць свої перші номери отримали 207 комерційних автомобілів цієї французької марки. На другому місці з результатом 102 автомобілі – FIAT (-6%), третій показник – МАЗ (84 машин, +100%). Також до п’ятірки лідерів ринку увійшли PEUGEOT та FORD.

Нагадаємо, що в липні ринок нових авто виріс на 14%.