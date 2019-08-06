В июле зафиксирован стремительный рост продаж новых грузовиков.

По сравнению с июлем 2018 года, динамика продаж увеличилась на 38%. Впрочем, с начала года все еще сохраняется спад в 8%, сообщает Auto-Consulting.

Лидером украинского рынка тяжелых грузовиков в июле снова стал МАЗ. Ему удалось вернуть себе лояльность 20% клиентов в июле и обеспечить уверенное лидерство и за 7 месяцев. На второе место в июле вышла Scania, дилеры которой смогли нарастить продажи на 62%. Почти вдвое выросли продажи Volvo – в июле эта шведская марка стала №3 на украинском рынке.

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С положительными показателями в июле финишировали Mercedes-Benz, MAN, Renault, DAF, Isuzu. Наиболее растущим в июле оказался сегмент среднетоннажной техники полной массой 8-16 т, но общий рост рынка обеспечил 31%-й рост продаж тяжелых грузовиков. Драйверами роста стали седельные тягачи, самосвалы, спецтехника, автокраны, рефрижераторы и автоцистерны.

Спад продаж был зафиксирован только в сегменте коммунальной техники и пожарных грузовиков

Если же учитывать не только тяжелую, но и легкую коммерческую технику, то рост будет не таким впечатляющим – 13% в сравнении с июлем прошлого года, сообщает "Укравтопром".

За месяц зарегистрировано 1049 новых коммерческих автомобилей. Чаще всего в первом полугодии регистрировались автомобили марки RENAULT. За месяц свои первые номера получили 207 коммерческих автомобилей этой французской марки. На втором месте с результатом 102 автомобиля – FIAT (-6%), третий показатель – МАЗ (84 машин, +100%). Также в пятерку лидеров рынка вошли PEUGEOT и FORD.

Напомним, что в июле рынок новых авто вырос на 14%.