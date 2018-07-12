Однією з неприємностей, що підстерігають автомобілістів в дорозі, може стати колесо, яке так недоречно спустило на трасі в глухому лісі.

Навряд чи "пробита" покришка застане зненацька водія-чоловіка, який за своє життя поміняв з десяток шин. А що робити тендітній дівчині, як ледве домкрат від "баллонника" відрізняє? Колега з порталу “АвтоВзгляд” з'ясувала це на власному досвіді.

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За останні кілька років кількість дівчат, які отримали "права", відчутно збільшилася. І ви напевно помітили, що водії в спідниці — вже не екзотика, як, скажімо, десять-двадцять років тому. Свідчить про це і статистика: сьогодні на дорогах жінок практично стільки ж, скільки чоловіків. А чому б і ні?

У це важко повірити, але деякі пані всерйоз цікавляться тематикою: вступають в автоклуби, беруть участь в гонках, відвідують різноманітні заходи. Деякі навіть стають автожурналістами на заздрість знавцям-сексистам, які наполегливо закликають автора цих рядків змінити професію і зайнятися садівництвом або рукоділлям. Але мова піде не про них.

Блондинка за кермом

Технічна освіченість середньостатистичної жінки-водія, що поповнила ряди автомобілістів лише по гострій необхідності возити дітей в школу, обмежується базовими знаннями. Що таке вихлопна труба — дами в курсі. Але запитайте у своєї подруги, чим карбюраторний двигун відрізняється від інжекторного, і вона, швидше за все, вже не відповість.

Так що ж говорити про таку "страшну" процедуру, як заміна колеса? Та сама середньостатистична автомобілістка, про яку ми говорили вище, виявивши спущену шину, заморочуватися не стане. Вона подзвонить своєму захиснику, і той примчиться на допомогу. А якщо захисника немає? Та й взагалі в радіусі кількох кілометрів не знайти жодної живої душі?

Готуємося до процедури

Автору цих рядків жодного разу в житті — на щастя чи на жаль — міняти колесо не доводилося, але застосувати теорію на практиці було вкрай цікаво. І ось, нарешті, цей день настав: "пробита" покришка, укомплектований необхідними інструментами автомобіль і "окей, гугл".

Сміливо прямую до багажника і в першу чергу дістаю рукавички — вкрай не хотілося псувати свіженький манікюр. Слідом витягаю так званий набір автомобіліста і всі сумки-пакети, які проживають в багажному відсіку. Мабуть, на цьому “солодке життя” і закінчилось. Запаска, яка застрягла в ніші, виявилася набагато важче, ніж я могла собі уявити.

Непокірний домкрат

Сяк-так дотягнувши "реквізит" до операційного "столу", я звернулася до свого смартфону, щоб знайти покрокову інструкцію по заміні колеса. Інтернет рекомендував для початку послабити гайки, але цей пункт я оминула, відразу приступивши до складання домкрата. Чи не менше п'яти хвилин мені знадобилося на те, щоб зрозуміти, як же їм користуватися.

Серйозно, цей пристрій настільки незручний, що хочеться засунути його в те саме місце, яке ви намагаєтеся розглянути на фотографіях до цього матеріалу. Не мені, зрозуміло, а виробникам, які укомплектовують авто подібними "гаджетами".

Найкращий фітнес

А які нежіноче зусилля потрібно прикладати, щоб підняти машину домкратом! На вигляд все так простенько, але вже після перших трьох-чотирьох оборотів ручки починаєш шкодувати про те, що залишила свого чоловіка вдома. Змокла так, немов провела годину в фітнес-клубі. І як добре, що начепила рукавички. Все-таки брудна це робота — міняти колесо. І вперше я в цьому переконалася, коли знімала ковпак колісного диска.

Після того, як накладка виявилася в руках, мені подумалося, що попереду найскладніше. Так, зізнатися, найбільше мене лякав саме процес відкручування болтів, нерідко, які, як я чула від своїх друзів, "прикипають" до різьби.

На щастя, обійшлося без проблем. Звичайно, довелося попотіти і потанцювати на "баллоннику", розважаючи тим самим перехожих, але болти в результаті все ж мені підкорилися. Справа залишалася за малим — зняти пошкоджене колесо і поставити запаску. Тобто, по суті, повторити весь процес в точності навпаки.

Чоловіки не потрібні

Так як досвід роботи з балонним ключем, болтами і домкратом у мене вже такий-сякий був, на процес установки колеса пішло в рази менше часу. Правда, помучилася, встановлюючи запаску — вона здавалася буквально непідйомною для маленької тендітної дівчинки.

Підводячи підсумок можу сказати, що на заміну колеса мені знадобилося трохи більше години. Багато це чи мало — не знаю, порівнювати ні з чим. Але куди більш цікавим є той факт, що в процесі мені жодного разу не подумалось кинути всі інструменти і покликати на допомогу сильну стать.

Ні, пані, все не так страшно, як може здатися. Головне — поставити мету, уважно ознайомитися з інструкцією і надіти рукавички. І звичайно, заздалегідь подбати про те, щоб в автомобілі були всі необхідні причандали — а то мало що.