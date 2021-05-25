Через нестачу матеріалів компанії змушені скорочувати виробництво, а це досить швидкими темпами штовхає їх до межі збитковості.

Автомобілі ось-ось стануть значно дорожче. Виробникам і автолюбителям приготуватися! Проблема в зростанні цін на абсолютно всі компоненти, що потрібні для виробництва машин.

Читайте також: Найближчим часом пальне буде дорожчати: названі причини

На сировину: від сталі для кузовів, деталей двигуна і рам до пластика, який йде на бампери та дверні накладки. І, як пише Bloomberg, ціни на все це ростуть. До цього потрібно ще додати витрати на зарплати, логістику, тиск інфляції і необхідності інвестувати в нові технології. Ця суміш сильно змінює ландшафт сприятливого ринку, яким автовиробники насолоджувалися протягом останніх декількох місяців.

Частково автомобільній індустрії допомагало скорочення виробництва. Попри всі нарікання на брак різних деталей, включаючи чіпи, автовиробники повністю задовольняли своїх акціонерів. Вони хитро і незвично спритно використовували більш широкий економічний дисбаланс. Попри закриття заводів, компанії по всьому світу задекларували прекрасні результати в першому кварталі. Вони виробляли менше машин, які, однак, були ефективніше. І це дозволило підняти маржу вище.

Але коли автовиробники почали постійно говорити про скорочення виробництва, це стало тривожним сигналом. В останніх звітах найбільші автомобільні гіганти у світі включаючи Toyota Motor і Ford Motor вказали, що в цьому році виготовлять значно менше машин через поглиблення дефіциту комп'ютерних чіпів. Тільки через нестачу цього компонента компанії виготовлять на 4 мільйони авто менше. Це скорочення на 5% від річного виробництва.

Для автовиробників ця динаміка - зростання витрат і падіння обсягів - може занадто швидко стати проблемою. Для початку тому, що сама автопромисловість має високі постійні витрати. Компаніям потрібно заробити достатньо багато, щоб просто не бути збитковими. Якщо виробництво почне швидко падати, тоді тиск збільшиться швидше і вдарить по доходах.

Bloomberg пропонує для прикладу розглянути автомобільну компанію з річним оборотом на рівні 100 мільярдів доларів. Скорочення продажів на 10% опустить доходи нижче процентної і податкової ставки на 40%. Так підрахували в Boston Consulting Group. І це ще оптимістичний сценарій, згідно з яким компанія якимось чином зможе розібратися з різними витратами, такими як зарплати і матеріали. У нинішній ситуації це неможливо.

Без сумніву, автомобільні компанії можуть довше витримати зростання вартості виробництва, використовуючи бонуси і знижки, якими вони зазвичай заманюють покупців. Але це вже відбувається в США і Китаї, які залишаються найбільшими виробниками автомобілів в світі. До того ж ніхто не зможе відмовитися від таких заходів заохочення покупців назавжди.

У компаній не так і багато можливостей для компенсації зростання виробничих витрат. Ціни вже досить високі. І споживачі не настільки ліберально дивляться на свої гаманці. До цього часу вони були готові переплати 12% або приблизно на 5 тисяч доларів вище цінника, про що свідчить аналіз Kelley Blue Book і Cox Automotive. Але індекс доступності авто в США вже почав падати, сигналізуючи людям про те, що їм краще подумати двічі, перш ніж розщедрюватися. Майже 40% людей, які планували купити нове авто, тепер відклали покупку на потім.

Якщо продажі почнуть падати на тлі подальшого зростання цін, автовиробники ризикують не досягти тих показників, які у них були в останні кілька місяців. Однак, якщо вони не піднімуть ціни, а обсяги виробництва будуть падати, вони виявляться в тій же ситуації. Споживачів змусять вибирати: або дорога машина, або ніякої. Навіть авто з пробігом дорожчають. Адже їх теж не вистачає.