Асоціація шанувальників нового виду спорту Drone Racing League залучила до свого нового проекту німецького виробника автомобілів. "Дронери" збираються побити рекорд швидкості для коптерів, що наразі становить 263 км/год.

Сьогодні дрони – повсюди. Вони дзижчать над нашими головами, знімаючи відео у 4К, влаштовуючи світлові шоу, потрапляючи у турбіни літаків, доставляючи товари та збираючи шпигунську інформацію. Не так давно у США зародилась Ліга Перегонів на Дронах – Drone Racing League. У 2017 році учасники цієї організації встановили світовий рекорд швидкості для коптера – 263 км/год. Непогано, як на машинку, вагою у 800 грамів.

Цього року Ліга збирається перевершити власне досягнення і для цього залучилась підтримкою BMW. Німецький автовиробник надасть свої технічні знання та доступ до свого аеродинамічного тунелю.

"Партнерство з DRL покращить участь BMW у гонках формату майбутнього", – каже Йорг Рейманн, керівник BMW International Brand Experience.

"Ми з великим задоволенням співпрацюємо з BMW, брендом світового класу у автоспорті, який має багату спадщину інновацій", – сказав генеральний директор DRL та його засновник Ніколас Горбачевскі.

Також цікаво: General Motors розпочне виробництво автономних машин у 2019 році