Наступного року цей спорткар замінить у модельному ряді марки чотиридверний M6.

Купе M8 має вийти в продаж на початку наступного року, а слідом за ним з'явиться чотиридверний спортседан M8 Gran Coupe. Автомобіль повинен стати одним з найшвидших серійних BMW усіх часів.

Наразі невідомо достеменно, які агрегати та технічні характеристики матиме чотиридверка, однак за попередньою інформацією M8 Gran Coupe отримає близько 650 кінських сил потужності, повнопривідну трасмісію з поворотними задніми колесами.

Лицьова частина автомобіля являє собою комплекс величезних отворів, закритих решіткам – усі вони задіяні для охолодження двигуна, а пара прорізів у задньому бампері охолоджують гальма. Вузькі чорні ліхтарі майже непомітні під масивним “качиним хвостом”. Через чотири патрубки вихлопної системи виходить на диво слабкий звук, що зовсім не схожий на гарцювання шести сотень коней, та, можливо, автомобіль оснащено функцією відключення частини циліндрів.

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