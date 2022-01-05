Компанія BMW представила «заряджений» електричний кросовер iX M60. Це перша суто електрична модель M-лінійки.

Як стало відомо, вже у базі новинка матиме 21-дюймові колісні диски, а як опція будуть запропоновані 22-дюймові аеродинамічні колісні диски Titanium Bronze.

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В салоні BMW iX M60 є багатофункціональні крісла з інтегрованими підголовниками, вигнута панель BMW Curved Display, 6-кутне рульове колесо та антрацитова оббивка стелі. Відсутність центрального тунелю надає додатковий простір для ніг, а центральна консоль викликає асоціації з вишуканою меблевою фурнітурою.

Потужність електричної силової установки BMW iX М60 досягає 619 кінських сил, а крутний момент становить 1015 Нм. У режимі Sport Mode з активованою функцією Launch Control цей показник досягає позначки в 1100 Нм. До першої «сотні» новинка прискорюється всього за 3,8 секунди, а максимальна швидкість електромобіля становить 250 км/год, що на 50 км/год вище за аналогічний показник модифікації iX xDrive50. Батарея має ємність до 111,5 кВт·год. Це дозволяє iX M60 проїхати без підзарядки понад 500 км.