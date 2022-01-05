Компания BMW представила "заряженный" электрический кроссовер iX M60. Это первая чисто электрическая модель M-линейки.

Как стало известно, уже в базе у новинки будут 21-дюймовые колесные диски, а в качестве опции будут предложены 22-дюймовые аэродинамические колесные диски Titanium Bronze.

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В салоне BMW iX M60 есть многофункциональные кресла с встроенными подголовниками, изогнутая панель BMW Curved Display, 6-угловое рулевое колесо и антрацитовая обивка потолка. Отсутствие центрального тоннеля предоставляет дополнительное место для ног, а центральная консоль вызывает ассоциации с изысканной мебельной фурнитурой.

Мощность электрической силовой установки BMW iX М60 достигает 619 лошадиных сил, а крутящий момент составляет 1015 Нм. В режиме Sport Mode с активированной функцией Launch Control этот показатель достигает отметки в 1100 Нм. До первой “сотни” новинка ускоряется всего за 3,8 секунды, а максимальная скорость электромобиля составляет 250 км/ч, что на 50 км/ч выше аналогичного показателя модификации iX xDrive50. Батарея имеет емкость до 111,5 кВтч. Это позволяет iX M60 проехать без подзарядки более 500 км.