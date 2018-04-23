Поки що німці показали, як виглядатиме найупізнаваніша деталь БМВ - фальшрадіаторна решітка. У електрокара вона буде суцільною.

Минулого місяця стало відомо, що новий електричний кросовер BMW iX3 дебютує на автосалоні в Пекіні. Наразі маємо інтригуючий тізер, який мало що може розповісти про новинку.

Наступного тижня у Пекіні BMW може показати як концепт електричного кросовера, так і передсерійний прототип. У будь-якому разі, це буде перший погляд на конкурента Jaguar i-Pace та майбутнього компактного електрокросовера Audi E-Tron.

Минулої осені BMW зареєструвала три нові торгові марки: iX1, iX3 та iX9. А це обіцяє посилення бренду на ринку електрокарів у найближчі кілька років. Що також відповідає планам виробника мати 25 електрифікованих моделей до 2025 року. Наразі мало що відомо про ці електричні автомобілі. Електричний седан BMW i4 матиме запас ходу від 550 до 700 км. Про iX3 відомо… що це буде кросовер. Доведеться дочекатись наступного тижня, аби дізнатись про нього більше.

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