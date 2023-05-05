Масштабна відклична кампанія пов'язана з сумнозвісними подушками безпеки Takata.

Компанія BMW оголосила про відкликання 90 тисяч машин із вибуховими подушками безпеки. Йдеться про ейрбег японської фірми Takata, які протягом 15 років встановлювалися на автомобілі безлічі великих брендів.

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Ще у 2000-х почалася хвиля розслідувань та відгуків, яка триває досі. Кампанії торкаються старих моделей, оскільки виробники давно відмовилися від небезпечних подушок, а сама Takata збанкрутувала.

Нова кампанія BMW торкнулася 3 Series (E46) 2000-2006 років випуску та 5 Series (E39) 2000-2003 років, включаючи М-моделі. За кермо настійно не рекомендують сідати власникам X5 (E53) 2000-2004 років, а також старих 1 Series, X1, X3 та X6.

Власників BMW, оснащених горезвісними подушками безпеки Takata, просять звернутися до сервісних центрів баварської марки.

Проблема подушок Takata – у піропатронах. Пристрої, покликані надувати ейрбег за частки секунди, тут вибухають сильніше, ніж потрібно: в результаті шматки корпусу «вистрілюють» у салон, травмуючи водія та пасажирів.

Відгуки, які проводяться вже понад 10 років, зачіпають понад 50 мільйонів автомобілів марок із різних країн та сегментів – від Audi до Ford. Тільки в США на сьогоднішній день зареєстровано 29 смертей та понад 400 випадків травм, пов'язаних із вибуховими подушками.