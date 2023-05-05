Масштабная отзывная кампания связана с печально известными подушками безопасности Takata.

Компания BMW объявила об отзыве 90 тысяч машин со взрывчатыми подушками безопасности. Речь идет об эйрбеге японской фирмы Takata, которые в течение 15 лет устанавливались на автомобиле множества крупных брендов.

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Еще в 2000-х началась волна расследований и отзывов, которая продолжается до сих пор. Компании затрагивают старые модели, поскольку производители давно отказались от опасных подушек, а сама Takata обанкротилась.

Новая кампания BMW коснулась 3 Series (E46) 2000-2006 годов выпуска и 5 Series (E39) 2000-2003 годов, включая М-модели. За руль настоятельно не рекомендуют садиться владельцам X5 (E53) 2000-2004 годов, а также старых 1 Series, X1, X3 и X6.

Владельцев BMW, оснащенных пресловутыми подушками безопасности Takata, просят обратиться в сервисные центры баварской марки.

Проблема подушек Takata – в пиропатронах. Устройства, призванные надувать эйрбег за доли секунды, здесь взрываются сильнее, чем нужно: в результате куски корпуса выстреливают в салон, травмируя водителя и пассажиров.

Отзывы, которые проводятся более 10 лет, затрагивают более 50 миллионов автомобилей марок из разных стран и сегментов – от Audi до Ford. Только в США на сегодняшний день зарегистрировано 29 смертей и более 400 случаев травм, связанных с взрывными подушками.