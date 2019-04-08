Під час інтерв'ю з Top Gear представник BMW Майкл Байєр повідомив, що поточні плани передбачають наявність 7-Series з двигуном V12, що найменше, ще чотири роки.

"Ми збережемо V12 до кінця цього покоління, як мінімум, до 2023 року", - сказав глава відділення при запуску оновленої 7-Series. Далі Байєр продовжив, що оптимізувати великий 6,0-літровий двигун до вимог шкідливих викидів після 2023 року "буде надзвичайно складно".

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Керівник BMW 7-Series Крістіан Метцгер також не залишився осторонь і прокоментував: "З тих пір, як ми представили цей автомобіль, ми максимально розвинули ці двигуни". Проте, замінений M760Li більше не буде найпотужнішим BMW, в основному через установки фільтрів, необхідних для дотримання останніх вимог до викидів СО2 (віддача двигуна знижується з 602 до 577 кінських сил).