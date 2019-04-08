Во время интервью с Top Gear представитель BMW Майкл Байер сообщил, что текущие планы предусматривают наличие 7-Series с двигателем V12, что меньше, еще четыре года.

"Мы сохраним V12 до конца этого поколения, как минимум, до 2023 года", – сказал глава отделения при запуске обновленной 7-Series. Дальше Байер продолжил, что оптимизировать большой 6,0-литровый двигатель с требованиями вредных выбросов после 2023 года "будет чрезвычайно сложно".

Чиатйте также: Джеймс Бонд пересядет на эксклюзивный электрокар в новом фильме: яркие фото

Руководитель BMW 7-Series Кристиан Метцгер также не остался в стороне и прокомментировал: "С тех пор, как мы представили этот автомобиль, мы максимально развили эти двигатели". Однако, заменен M760Li больше не будет самым мощным BMW, в основном из-за установки фильтров, необходимых для соблюдения последних требований к выбросам СО2 (отдача двигателя снижается с 602 до 577 лошадиных сил).