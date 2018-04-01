Передньопривідний кросовер з честю долає випробування, знане у народі як “лосячий тест”.

Раптова перепона на шляху може стати причиною серйозної аварії. Часто такою перепоною стають тварини, що вискакують на дороги. Та BMW Х2 такі перешкоди – забавки.

X2 побудований на платформі X1, а це означає, що базові комплектації компактного кросовера мають передній привід. Як відомо, на таких автомобілях лосячий тест дається значно складніше, ніж на машинах з заднім та повним приводом.

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BMW X2 напрочуд легко обходить перешкоду, що “раптово” виникла на його шляху та швидко повертається у свою смугу руху. Маневр виконується на швидкості 73 км/год. А от коли швидкість трохи збільшилась – до 77 км/год, автомобіль став помітно важче виконувати маневри. Підсумувати можна так: з іспитом кросовер впорався не бездоганно, та все одно краще, за більшість передньопривідних автомобілів.

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