Спокусливі танці на дорозі зняв на відео водій з Самари. Сама танцівниця була не рада випадковим свідкам та просила їх проїжджати далі.

Відеозапис було зроблено минулими вихідними у ​​Самарі. Автор відео припустив, що дівчина програла парі та танцювала напівоголеною вимушено.

Танець, судячи з усього, був адресований тій людині, що сиділа у машині, припаркованій на узбіччі: дівчина вихилялась біля автомобіля та лягала на капот. Автомобіліст, котрий зняв відео, припустив, що дівчина програла у якомусь спорі, тому замість захоплення від овацій оточуючих просила їх не витріщатись та покинути “танцювальний майданчик”.

Та якщо вже роздягнена дівчина танцює посеред вулиці, хто зможе втриматись, аби не закарбувати таке цікаве видовище на відео?

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