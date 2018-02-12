На основі закамуфльованих тестових прототипів дизайнери створили рендер майбутнього гарячого купе BMW, що дає змогу побачити, чого чекати від нового покоління Z4.

Дебют BMW Z4 очікується на Паризькому автосалоні у жовтні цього року. Тим часом автомобільні папаріці та графічні дизайнери витрачають купу часу на отримання інформації про новинку вже зараз. Їхніми стараннями маємо змогу побачити Z4 вже зараз.

Спортивне купе, що ділить платформу з Toyota Supra, цілком могло б з’явитися одночасно з японським спорткаром на Женевському автосалоні. Та творці Z4 вирішили взяти трохи більше часу на підготовку, аби баварський автомобіль вийшов справді особливим. Що ж, якщо реальний автомобіль буде близьким до того, що ми бачимо на цьому дизайнерському скетчі – на новий Z4 варто почекати.

Рендер BMW Z4 в уявленні дизайнерів Motor1, опублікований кілька місяців тому

Нині відомо, що у базовій версії БМВ Зед 4 матиме турбований 2-літровий мотор потужністю 180 кінських сил. Враховуючи, що спортивні купе серії Z4 завжди вирізнялись невеликою вагою, можна впевнено сказати, що навіть таких скромних показників потужності вистачить для того, аби автівка була динамічною. Якщо ж цього буде замало – баварські інженери запропонують і потужніші агрегати – можливо, аж до 385 к.с.

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