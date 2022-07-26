Болгарська компанія Alieno розпочала прийом замовлень на неіснуючий гіперкар Unum. Залежно від модифікації вартість ексклюзивної машини, яку збиратимуть вручну, становить від 1,8 до 4,5 мільйона євро.

Інженери розробляють відразу дві версії гіперкара: з електричним приводом та "реактивною" силовою установкою, що працює на стислому повітрі. За словами представників марки, максимальна швидкість Unum складе понад 580 кілометрів на годину.

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Для електрифікованого Alieno Unum підготують чотири варіанти силових установок. Залежно від модифікації на кожному колесі гіперкара розмістять від трьох до шести електродвигунів. Їхня сумарна віддача складе 2610, 3481, 4351 або 5221 кінську силу. Крутний момент – від 4440 до 8880 Нм. Спеціально для автомобіля болгари розробили батарею, що складається з графенових літій-полімерних елементів та суперконденсаторів. Незважаючи на невелику ємність 180 кіловат-години, акумулятор можна буде повністю перезарядити всього за чотири хвилини за допомогою надшвидких зарядних станцій.

"Реактивний" Unum отримає 24 приводи, що працюють на стиснутому повітрі, яке зберігатиметься у спеціальному балоні з композитних матеріалів, що витримує тиск до 700 бар. Крім створення тяги, реактивні приводи задіяні для підрулювання гіперкаром, збільшення притискної сили, а також як екстрене гальмування. Крім того, при екстремальних навантаженнях повітря стане елементом системи охолодження автомобіля. Ще однією фантастичною опцією таких двигунів стане осушення дороги перед гіперкаром під час їзди під дощем.

Болгарські інженери планують збирати Unum виключно вручну. На створення одного гіперкара буде потрібно від 18 до 30 місяців. При цьому компанія вже розпочала прийом замовлень на майбутні автомобілі. Вартість “реактивних” моделей складе від 1,8 до 4,5 мільйона євро.