Болгарський суперкар не має жодного стосунку до електроінструменту з народною назвою "болгарка". Але дещо спільне у них все ж таки є.- і суперкар і інструмент мають електричний привод.

Болгарська фірма Alieno шокувала божевільним проектом електричного суперкара Arcanum. І не просто представили рендери, а пообіцяли через 18-30 місяців збудувати партію серійних авто.

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В обіцянку болгарських інженерів не особливо віриться, адже Alieno Arcanum - ну дуже неймовірний. Почнемо з того, що вже базова версія розвиває 2610 л. с.

Також запропонують варіанти на 3481, 4351 і 5221 л. с. Причому, в останньому випадку встановлять аж 24 електромотори - по 6 на кожне колесо! Піковий крутний момент складе 8880 Н ∙ м.

Тобто, Alieno Arcanum виявився навіть крутіше арабського Devel Sixteen, який претендував на звання найпотужнішого авто в світі. Заявлена максималка болгарського суперкара - більш 488 км / год вже в базовому варіанті.

Мало того, розробники обіцяють рекордний запас ходу 1020 км в топової версії з графеновой батареєю ємністю 180 кВт ∙ год. А ще заявляють, що електрокар зможе підтримувати зарядку потужністю 2700 кВт - вона займе всього 4 хвилини. Правда, таких потужних станцій поки не існує.

Карбоновий суперкар ну дуже нагадує Lamborghini Veneno. У нього повнокероване шасі і активна підвіска. Салон дивує великою кількістю дисплеїв - є навіть екран на кермі.