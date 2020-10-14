Болгарский суперкар не имеет никакого отношения к электроинструменту с народным названием "болгарка". Но нечто общее у них все же есть - и суперкар и инструмент имеют электрический привод.

Болгарская фирма Alieno шокировала безумным проектом электрического суперкара Arcanum. И не просто представили рендеры, а пообещали через 18-30 месяцев построить партию серийных авто.

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В обещание болгарских инженеров не особо верится, ведь Alieno Arcanum – ну очень невероятный. Начнем с того, что уже базовая версия развивает 2610 л.с.

Также предложат варианты на 3481, 4351 и 5221 л.с. Причем, в последнем случае установят до 24 электромотора – по 6 на каждое колесо! Пиковый крутящий момент составит 8880 Н∙м.

То есть, Alieno Arcanum оказался даже круче арабского Devel Sixteen, который претендовал на звание самого мощного авто в мире. Заявленная максималка болгарского суперкара – более 488 км/ч уже в базовом варианте.

Мало того, разработчики обещают рекордный запас хода 1020 км в топовой версии с графеновой батареей емкостью 180 кВт∙ч. А еще заявляют, что электрокар сможет поддерживать зарядку мощностью 2700 кВт – она займет всего 4 минуты. Правда, таких мощных станций пока не существует.

Карбоновый суперкар ну очень напоминает Lamborghini Veneno. У него полноуправляемое шасси и активная подвеска. Салон удивляет большим количеством дисплеев – есть даже экран на руле.