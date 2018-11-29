Британська телевізійна реклама нового хетчбека Corsa демонструє незвичну жіночу красу...

Німецька компанія узялась руйнувати стереотипи і одним з перших кроків у цьому напрямку став рекламний відео-ролик для Opel/Vauxhall Corsa GSi.

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Ми живемо у часи великих змін, у тому числі й у світі моди і краси. Худорлява довгонога білявка з бездоганними тілами поступово перестає бути еталоном краси. І компанія Оpel вирішила показати, що за 25 років з моменту появи першої Corsa змінилось геть усе.



У перших рекламних роликах Corsa знімались імениті красуні: Наомі Кемпбелл, Кейт Мосс, Крісті Турлінгтон та Лінда Евангеліста. У новому ж відео також є красуні, однак їхня краса – інакша. У ролику показані 4 молоді жінки: професійна модель, професійна серферка пухкенька модель та бородата жінка.

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